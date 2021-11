Montan retén carretero para frenar a migrantes

"Sigue la Guardia Nacional deteniendo, los migrantes no están bloqueando el tráfico. Van a provocar un accidente, no les importa la población, con tal de estrangular la caravana han decidido quebrar la única vía de acceso a Oaxaca, ellos se han encargado de hacer un caos, por no permitir que migrantes pidan 'ride'", reprochó al salir de Matías Romero. "Es complicado salir de la ciudad y tienen todos los tráileres detenidos, aquí están los compañeros queriendo salir hacia Sayula.

Es una decisión completa del Gobierno federal de destruir, a toda costa, la caravana, todos los tráilers los contiene la Guardia Nacional para poder contener la migración, han estado conteniendo de los dos lados la migración para que supuestamente no salgan, prefieren tenerlos encapsulados en la zona".

La caravana de migrantes, que partió hace más de 20 días de Chiapas, se acercaba ayer al Estado de Veracruz. La caravana, integrada por unas mil 200 personas, salió ayer de Matías Romero, Oaxaca, y su objetivo era llegar a bordo de vehículos a Acayucan, Veracruz, pero su paso fue detenido por el retén de las autoridades.