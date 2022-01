Mónica Naranjo pasa emotiva y diversa velada en el Auditorio

"La verdad es que me quedé muy pensativa. Caí en la cuenta de que tenía razón la señora. Tenía razón porque yo cada vez que me acostaba con una mujer me volvía loca", dijo en ese momento Naranjo.

Este tipo de anécdotas así como su lucha a favor de la comunidad (ha sido la abanderada gay en muchas marchas del Orgullo) le han generado que el público LGBTTI la quiera, la venere, la respete y por supuesto, la cante.

Alrededor de los 20:00 horas las inmediaciones del Auditorio Nacional se comenzó a ser una fiesta de colores, de diversidad, donde todos comenzaban a reunirse para ver a su ídolo, por las escalinatas del Coloso de reforma se podía ver a parejas de chicos, de chicas, grupitos de amigos, incluso hubo quienes fueron caracterizados como la española cuando esta usaba el pelo bicolor.

En su show, además la cantante dijo sentirse orgullosa del cariño de los mexicanos y el amor que le dan y que incluso ella se siente mexicana y que el Público de este país también la vea como una de ellos.

"Hoy cuando me estaba maquillando y calentando la voz, de repente he visto enfrente de mi camerino una estantería y vi una foto de Juan Gabriel, una de mi hermana Gloria Trevi y, de repente, me he visto a mí, y me he quedado: "yo con ellos, que alegría, soy mexicana. Así me siento porque toda la aventura empezó aquí", detalló durante su recital.

En esta ocasión el pretexto para regresar a la Ciudad de México fue celebrar las dos décadas de su disco "Minage", del que se desprende uno de los temas más reconocidos de su carrera "Sobreviviré".

"Buenas noches Ciudad de México, quería hacer el salto para presentar este recital tan íntimo, intenso y profundo como es Minage. Al final, los tiempos de Dios nunca son los nuestros y siempre todo es por algo porque aquí estamos todos sanos. Vamos a hacer un camino, donde lo más profundo de nuestro ser es tocado por la música", dijo la española.

El show también dio cabida a temas como "Ahora, ahora", para más tarde interpretar "Perra enamorada", canción que desató la euforia de los asistentes quienes no dudaron en levantarse de sus asientos para cantar a todo pulmón con la española y ser una especia de coro monumental.

Durante el show los cambio de vestuario también fueron una constante, primero portó un traje blanco, luego uno negro y más tarde uno dorado. Los primeros haciendo un paralelismo a su lado tierno y el salvaje.

"Inmensidad" y "Siempre fuiste mío" también fueron parte del repertorio, así como "Amando locamente", temas que repitió.

Aunque el pretexto era la celebración de "Mirage", la cantante decidió meter canciones que no pertenecen a este álbum, así se pudo escuchar "Ammore" en cual en su versión original es interpretarla junto a Nek.

"Mi vida por un hombre" y "E poi" fueron las canciones que interpretó antes de salir del escenario.

Ante la insistencia del público Naranjo regresó para dar el broche de oro que su público esperaba, primer inició con "E penso a tae" y más tarde interpretó el que quizá sea uno de sus temas más populares "Sobreviviré".