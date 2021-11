Monica Bellucci será galardonada en el marco del Festival de Cine de Torino

La también modelo y productora, además de celebrar su carrera y realizar una masterclass, también asistirá para estrenar su última película, The Girl in the Fountain, dirigida por el italiano Antongiulio Panizzi, en la que interpreta a la icónica Anita Ekberg, un papel para el que tiñó su cabello de rubio.

De acuerdo con Variety, la cinta inaugural del certamen, que se realizará del 26 de noviembre al 4 de diciembre, será la comedia musical animada Sing 2, celebrando así su estreno mundial.

Mientras, la competencia de 12 títulos de Torino se compone principalmente de primeras obras, entre las que destacan el drama Aloners, del surcoreano Hong Sung-eun; A Radiant Girl, de la francesa Sandrine Kiberlain; Feathers, de Omar El Zohairy, y la china The Day Is Over, sobre el acoso escolar, dirigida por Qi Rui.