Mon Laferte destrozada

La cantante chilena Mon Laferte está pasando por un mal momento, al anunciar que el músico mexicano César Ceja, con quien compartió una estrecha amistad desde 2007, cuando llegó a radicar a nuestro país con el fin de impulsar su carrera, murió.

"Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos", escribió en su mensaje de Instagram Mon Laferte, junto a tres fotografías al lado del músico.