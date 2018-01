Missouri: Gobernador reconoce infidelidad

JEFFERSON CITY, Missouri, EE.UU. — El gobernador de Missouri reconoció que le fue "infiel" a su esposa, pero a la vez rechazó las denuncias de que chantajeó a su amante para hacerla callar, tras una revelación espectacular que eclipsó su discurso anual a la legislatura estatal.

El gobernador republicano y su esposa emitieron un comunicado el miércoles por la noche después que el canal KMOV de St. Louis reveló que Eric Greitens había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio en 2015, con su peluquera.

Según el informe, emitido después del discurso de Greitens sobre el estado del Estado, el exesposo de la mujer alegó que Greitens la fotografió desnuda y que la amenazó con difundir las fotos si ella revelaba su relación.

"Hace algunos años, antes de que Eric fuera elegido gobernador, hubo un momento en que fue infiel en nuestro matrimonio", dice el comunicado de Greitens y su esposa Sheena. "Fue un error profundamente personal. Eric asumió la responsabilidad y lo afrontamos juntos honestamente y en la intimidad".

Greitens, un candidato debutante, fue elegido en las mismas elecciones de noviembre de 2016 que llevaron a Donald Trump a la presidencia. Su campaña publicitó su servicio militar como comando de la fuerza SEAL de operaciones especiales de la Armada, su obra de beneficencia para veteranos de guerra "y lo más importante, esposo y padre orgulloso". Los Greitens se casaron en 2011 y tienen dos hijos.

En la campaña, Greitens se presentó como un candidato poco conocido enfrentando a un político de carrera, el secretario de Justicia estatal, un demócrata. Lejos de ocultar sus ambiciones, hace años reservó el sitio web ericgreitensforpresident.com.

La presunta amante, que no fue identificada por KMOV, no hizo declaraciones, pero su exesposo, tampoco identificado, entregó a la televisora una grabación de audio en la cual ella habla de un encuentro sexual que tuvo con Greitens en la casa de él en 2015.

En la grabación ella dice que "usó una cinta, no sé qué era y me sujetó las manos a unos anillos y me vendó los ojos. Vi un fogonazo a través de la venda y él dijo, 'nunca mencionarás mi nombre'".

En una declaración posterior, el abogado de Greitens, Jim Bennett, dijo que "no hubo chantaje y esa denuncia es falsa".