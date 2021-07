Mike Tyson revela que intentó pelear con un gorila

Nueva York, Estados Unidos.

Mike Tyson quería pelear con un gorila "abusivo" en la década de los 80, así lo reveló al diario The Sun.



El ex pugilista estadounidense confesó en entrevista que un enorme gorila tenía acorralada al resto de la manada en un zoológico de Nueva York, y pensó que podía hacer algo para ayudar .



"El animal era poderoso, pero sus ojos eran como los de un niño inocente. Le ofrecí 10 mil dólares al zoológico para que abriera la jaula y me dejara pelear con el gorila", confesó.



Obviamente la petición fue rechazada al polémico ex boxeador al que además de sus logros, se le recuerda por arrancarle un pedazo de oreja a Evander Holyfield durante un combate.