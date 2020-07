Miguel Herrera lamenta nivel del América en la Copa Por México

Migue Herrera, entrenador del América, lamentó que los suyos no sumaran su segunda victoria en la Copa por México, para llegar fortalecidos ante el Cruz Azul. "No fue un buen partido", admitió el timonel tras la sosa igualada ante los Pumas (0-0). "No fue un buen partido, sobre todo el primer tiempo, faltó control de pelota, tampoco es que el equipo fuera un desastre, pero tendríamos que estar mejorando"

Sin embargo, ´el Piojo´ dejó ver que su prioridad es el cuidado de sus piezas, luego de casi cuatro meses son competir, por la pandemia de coronavirus que obligó a una pausa futbolística y la cancelación denitiva del Clausura 2020.

"Pero es parte de la pretemporada, es darles minutos, hay que tratar de no presionarnos, vimos que jugadores de sufrieron molestias (Nico Freire y Sebastián Saucedo), nosotros no arriesgamos a nadie, dimos 45 minutos a cada plantel.

"Para el segundo tiempo hubo un cambió más dinámico, bien los chavos, nos falta más profundidad, pero cada día tiene que mejorar esto, estamos viendo todos los partidos", manifestó Herrera, quien se mantuvo eufórico durante el clásico en el Olímpico Universitario, incluso los ánimos se calentaron cuando discutió con un auxiliar del técnico Miguel González

Sobre su tercer duelo de la copa, para buscar el liderato contra el Cruz Azul, rival con el que bajaron el telón del Clausura 2020, Herrera comentó que "debemos hacer las cosas mejor, trataremos dar más tiempo a los que van iniciando, para llegar a acumular más minutos y esfuerzo a los jugadores, si aseguramos un partido más [el triunfo sobre La Máquina], tengamos la idea de completar 80 ó 90 minutos, prepararnos para el inicio y saldremos con todo a buscar el triunfo". El siguiente duelo de las Águilas será el 11 de julio, contra el Cruz Azul, y los Pumas el 12 de julio, frente al Toluca; ambos cotejos en el Olímpico Universitario.