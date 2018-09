´Micky´ Román quiere hacer historia por Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El boxeador Miguel "Micky" Román aseguró ante sus seguidores en esta ciudad, que hará todo lo que esté a su alcance el próximo 3 de noviembre, para proclamarse campeón mundial.

"Micky" Román retará a Miguel "Alacrán" Berchelt en el Don Haskins Center de El Paso, Texas, en una velada que anunciaron ambos pugilistas en la última parada de su gira promocional en Ciudad Juárez.

"Yo me gané a pulso esa oportunidad. Será una pelea muy difícil, Berchelt es un rival muy bueno, pero yo no me quedo atrás", dijo Román ante los medios de comunicación reunidos en el Palacio Municipal de esta ciudad.