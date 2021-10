Mi vocación social la aprendí en la UNAM: Rosario Robles

Rosario Robles, ex Secretaria de Desarrollo Social acusada del desvío de 5 mil millones de pesos, también se solidarizó con la UNAM luego que el Presidente López Obrador acusara que la Universidad se volvió individualista, defendió proyectos neoliberales y perdió su esencia.

Robles, presa desde agosto de 2019 en el Penal de Santa Martha Acatitla, sostuvo que en la Universidad Nacional, donde estudió Economía, forjó su espíritu.

"Desde aquellos años me enseñaron a luchar por las libertades. Hoy me ha sido arrebatada una, mi libertad física. Pero no mi capacidad de pensar críticamente", indicó.

El miércoles, por cuarta ocasión, un juez federal determinó que la ex funcionaria debe continuar en prisión por el caso de la "Estafa Maestra", al estimar que prevalece el riesgo de que pueda darse a la fuga.

Robles había planteado la necesidad de su prisión domiciliaria por problemas de salud, como presión arterial alta, desmayos, un golpe en la cabeza y un dolor en una pierna, pero el Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar, resolvió que es insuficiente para darle el beneficio.

Un día después, López Obrador en su conferencia mañanera lanzó críticas a la Universidad Nacional Autónoma de México y detonó una lluvia de condenas e indignación.

Según el Presidente, la UNAM perdió su esencia en los sexenios anteriores y se volvió defensora del neoliberalismo.

"Fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, pero además de manipulación (...) hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de profesionales para servir al pueblo", acusó desde Palacio Nacional.