"Mi cuerpo es diferente", Michelle Rodríguez cuenta cómo afrontó que su físico no es impedimento para actuar

"No cabes aquí, nadie te va a dejar hacer esto porque no te ves como las demás" eran las palabras que la actriz se repetía antes de la audición, hasta que un día decidió dejar atrás ese pensamiento y entregarse completamente a lo que era su sueño, ser actriz.

"Cuando empieza a funcionar piensas que estás equivocada, pero sí creo que personalmente empecé a cuestionarlo, jamás se me ocurrió que pudieran hacer algo donde yo cupiera" dijo.

Cuando obtuvo su primer papel comenzó a creer en ella misma y su capacidad de proyectar el personaje que se le pusiera en frente, aunque los años fueron duros al principio según su historia, pronto el trabajo comenzó a llegar de todas partes y fue esto lo que la hizo saber que su talento iba más allá de como lucía.

"El físico es algo que siempre ha sido un tema en mi vida, yo soy una mujer de complexión robusta desde niña, he tenido la conciencia de que mi cuerpo es diferente, y para mí era horrible estar en dieta" declaró la actriz.

Con los años se dio cuenta de que su físico no era impedimento para actuar y lamentó no haberlo notado desde que era una joven, entre llanto la actriz profesó que ama tanto su trabajo que esa fue la razón por la que nunca se dio por vencida hasta conseguir lo que se propuso cuando era más pequeña.

"Me gusta mucho hacer lo que hago, lo disfruto muchísimo, el amor y la pasión verdaderamente son cosas muy poderosas, hacer lo que hago es lo que me mantiene viva" mencionó Rodríguez.