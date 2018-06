El exjugador argentino Diego Armando Maradona criticó que la FIFA le designara la sede del Mundial 2026 a EU, Canadá y México, y establece que el país tricolor no lo merece. "No me gusta, no hay pasión, los canadienses serán buenos esquiadores, todo lo que quieran". "Acá sale ganando México, cuando México no lo merece, porque en realidad México gana dos partidos, llegan los mexicanos o a Brasil o Alemania, como me tocó a mí, y bumba fuera", dijo.