México en riesgo de crisis humanitaria

Ciudad de México.

El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes, reconoció ayer que México está en riesgo de una crisis humanitaria.

Luego que Estados Unidos implementara nuevas reglas para la solicitud de asilo en ese país, dijo que México no estaba preparado para enfrentar movimientos migratorios masivos.

Recordó que tan sólo en mayo llegaron y cruzaron la frontera norte de México 144 mil personas y para junio ese número se redujo a 100 mil.

"Estamos viendo cómo salvaguardar la vida y la integridad física de ese gran número de personas que atraviesan por nuestro territorio", manifestó en conferencia de prensa.

"De otra suerte, por las diversas causas por las que el fenómeno migratorio se ha incrementado en los últimos meses, estaríamos en un riesgo latente de una crisis humanitaria.

"Estos números que siguen siendo sumamente altos en comparación con la manifestación normal del fenómeno migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos", expresó.

El subsecretario destacó que el número de niños migrantes también ha aumentado en los últimos meses y que tiene su origen en una modificación a la ley de asilo que hizo Estados Unidos en diciembre del año pasado, con la que las familias podían acceder al asilo en ese país de manera más fácil si llegaban con un menor.

En ese sentido, indicó que el Gobierno federal está analizando cómo combatir el problema desde una visión regional.

"México no estaba en el pasado preparado para este tamaño de flujos migratorios", afirmó.

Reyes informó que este 19 de julio, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajará a El Salvador para sostener un encuentro con el Presidente de ese país, Nayib Bukele, y arrancar el programa Sembrando Vidas, dentro de la implementación del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que tiene como objetivo reducir la migración hacia Estados Unidos, a través de la inversión y el desarrollo.

Descartan una nota diplomática

>El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, indicó que la Cancillería no tiene contemplado enviar una nota diplomática a Estados Unidos por las redadas, luego de que el Senado solicitara enviar este documento en protesta por los operativos, que podrían afectar a los 4.9 millones de mexicanos indocumentados que residen en ese país.

>Indicó que hasta el momento, no hay ningún mexicano detenido.

>"Las redadas es una decisión interna de Estados Unidos", expuso.

>"No procede enviar una nota diplomática a menos que nos afecte, pero eso como tal no ha afectado a mexicanos, no afecta a mexicanos".