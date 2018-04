Mexicana persigue diputación en Canadá

"Los migrantes hacemos Canadá y merecemos tener más voces en el Parlamento. Ya basta que un cierto círculo de personas maneje el sistema político canadiense, ya es tiempo que se incorpore más la voz multicultural", expresó Monroy en entrevista.



Hija de un periodista veracruzano refugiado en Montreal, actuaria y reportera en México, Monroy vive en Canadá desde 2005, país donde ha trabajado lo mismo en labores de limpieza que en la actuación, ha sido modelo e intérprete.



La mexicana, madre de cuatro hijos biológicos y uno adoptado y casada con un polaco, busca un lugar en el Parlamento provincial, conocido como Queen's Park, cuya sede está en el centro de Toronto.



"Cuando uno viene como refugiado la experiencia como migrante es diferente a la de un canadiense nacido aquí. Todavía hay racismo, sobre todo la burocracia. Quiero trabajar para que las comunidades tengan mejores programas y que haya un trato más digno en Canadá", indicó.



Ontario, cuya capital es Toronto, es la provincia más poblada de Canadá y la segunda más grande después de Quebec. El próximo 7 de junio son las elecciones para designar a los 124 diputados provinciales que conformarán la próxima Asamblea Legislativa.



Lucina Monroy vive en la localidad de Hamilton, ubicada a una hora al oeste de Toronto. "En Hamilton están cerrando escuelas. Los maestros se cansan de tener 35 alumnos en un aula y si les ponen más alumnos bajará la calidad de la educación", advirtió esta madre cuyos hijos están entre los dos y 18 años.



Alertó que la tendencia en Ontario, y quizá en todo Canadá es preparar a las nuevas generaciones para que sean una mano de obra "que no piense mucho", y es por eso que incursionó en la política y ahora quiere ser diputada.



"Siento que podemos hacer mejor las cosas", expresó.



Monroy, originaria de Tepoztlán, Morelos, y quien trabajó en diversos periódicos de Sonora, Guerrero, Morelos y Ciudad de México, explicó que ha observado la conducta de algunos políticos de los principales partidos (Liberal, Conservador y Neo Demócrata, NDP) en su localidad y se ha decepcionado.

"En Hamilton al representante del NDP lo acaban de demandar por tratar mal a un trabajador y es homofóbico", agregó Monroy, quien ha estado cerca del Partido Liberal, del Conservador y del NDP, pero señala que los políticos de estos partidos "no piensan tanto en la comunidad".



Es por eso que se acerca a un nuevo partido, el New Peoples Choice Party, que se enfoca más en trabajar y defender los intereses de las comunidades multiculturales.



"En Queen's Park el péndulo va siempre entre la derecha y la izquierda, pero necesitamos un sano balance y una

nueva voz", mencionó el presidente de este instituto político creado hace tres años, Daryl Christoff.



Al respecto Monroy señaló que "lo que me gustó de este partido es que ve por nuestra comunidad, el líder quiere que las minorías tengan voz en el Parlamento porque las minorías trabajan duro, son las que hacen este país".



"Queremos llevar con acciones real amor y apoyo a nuestras comunidades, esto es algo que se lleva en el alma no en la boca ni en la cartera", expresó la aspirante a diputada provincial por el distrito Hamilton Este-Stoney Creek.



Esta mujer mexicana es la única latina postulándose en un cargo público en Hamilton, una localidad industrial cuya área metropolitana alcanza los 750 mil habitantes.



Su motivación para incursionar en política ha sido el ser madre de cinco hijos y el oír las necesidades de las comunidades multiculturales de migrantes.



"Cuando toco las puertas me dicen su necesidad, tenemos muchas gente adulta mayor, queremos apoyarlos, falta mejor educación para nuestros hijos, mejor nutrición porque consumimos plástico no productos verdaderos, queremos que en las escuelas haya nutrición orgánica", puntualizó.



El próximo 7 de junio Lucina Monroy tratará de ganarle al diputado del NDP, Paul Miller, quien busca la reelección.



"Muchas de estas personalidades políticas tienen 30 años en la silla y tú ves cómo está su localidad, no ha cambiado mucho", acusó la mexicana.