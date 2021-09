Método de pago diferido sin interés llega a México

La fintech de origen australiano Zip trajo a México un método para comprar a pagos diferidos sin tasas de interés ni comisiones adicionales para los usuarios.

La categoría con la que está entrando al País se conoce como "buy now, pay later", un método de pago que no genera endeudamiento para las personas y que la fintech ya ha puesto a prueba en Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Sudáfrica, Singapur, entre otros.