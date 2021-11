¿Messi o Iniesta de vuelta al Barsa? Nunca se sabe

Messi dejó al equipo antes de esta temporada para jugar en el PSG, mientras Iniesta se fue en el 2018 para fichar por el Vissel Kobe japonés.

Alves, de 38 años, vuelve a los blaugrana luego de dejar al equipo en el 2016 y sabe que puede aportar mucho al equipo que ahora dirige Xavi Hernández, falto de laterales.

"Yo soy especial. No hay nadie como yo. Como tú no hay dos, se dice (jajajaja). En este club, sólo ser bueno no es suficiente. A veces la situación no encaja pero todos los jugadores que han pasado por aquí son grandes jugadores. Pero si ellos hubieran triunfado no estaría aquí...", agregó el defensa.