Mensaje a Cristante

"Bueno, no sé la opinión del míster del Toluca, nosotros somos América, y todo mundo sabe que, cuando juegan contra América, es el (partido) más importante de la temporada", explicó Fidalgo este viernes en video conferencia.

Álvaro Fidalgo , mediocampista del América , le recordó a Hernán Cristante , DT del Toluca , que todos los clubes se juegan la vida cuando enfrentan a las Águilas, luego que el timonel argentino dijo que no es parámetro.

"No sé si es el parámetro, no hay más que somos América, vamos a Toluca con la intención de ganar el partido, seguir líderes, va a ser un partido muy bonito, tienen buenos jugadores, es buen equipo, será un partido bonito de ver"

El volante reconoció que los Diablos Rojos exigirán, porque tienen una de las ofensivas más peligrosas, con 14 anotaciones.

"La verdad es cierto que Toluca viene muy bien, tiene buenos jugadores, nosotros cada partido lo afrontamos de la misma manera, mañana es el Toluca", apuntó.

"Y seguro que ellos jugando contra el América darán el mil por ciento, dejarán la vida, queremos seguir líderes, es un partido importante, no hay más que eso, nosotros afrontamos el partido de la misma manera, ser el equipo que venimos demostrando".

Fidalgo comentó que las Águilas pueden volar todavía más alto, pese a ser el único club invicto del Grita México A21.

"No te sé decir si el equipo tiene techo porque cada día trabajamos para mejorar y al final nosotros siempre intentamos dar el máximo para intentar encontrar la mejor manera", agregó.

"El equipo siempre da el máximo, sacamos buenos resultados y no es casualidad la racha tan grande de partidos que llevamos ahí".

´AMÉRICA NO ES PARÁMETRO´

Hernán Cristante, técnico del Toluca, aseguró que el América, al que reciben hoy sábado, no es parámetro para los Diablos Rojos y no por vencerlo los escarlatas mandarán un mensaje en la Liga MX, cuando su equipo poco a poco toma su mejor versión y ya es sublíder del Grita México A21.

"El mensaje nuestro no tiene que ser absolutamente para nadie. No tomo el parámetro al América y el América está mejor que nosotros. No sería mandar un mensaje a nadie, sería restablecer ciertas cosas que nosotros entendemos, darle madurez a lo que es este plantel, falta un poco más de tiempo, eso es lo que tienen los equipos con buena función", explicó Cristante este viernes en video conferencia.

"Si hablamos del rival sabemos qué tipo de rival tenemos enfrente, no sólo la calidad, sino la seguridad con la que lo hace, tiene buenos valores, Solari ha sabido encontrar un equilibrio. Es un equipo difícil de quebrar en la parte emocional, eso es lo que le da la solvencia, tiene goles, tiene llegadas, tiene variantes, tenemos que atender muy bien los que ellos van a mostrar".