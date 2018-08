Melania Trump retoma su campaña contra el ciberacoso

Melania Trump, denunció este lunes el daño de las redes sociales dentro de su campaña contra el ciberacoso entre menores, a la vez que su esposo, el Presidente Donald Trump, continúa con sus ataques desde Twitter contra algunos de sus críticos.

"En la sociedad global de hoy en día, las redes sociales son una parte inevitable de las vidas de nuestros hijos. Pueden ser empleadas de maneras muy positivas, pero también pueden ser destructivas y dañinas si se usan de manera incorrecta", señaló la esposa del Mandatario durante su participación en una conferencia sobre el tema en Rockville, Maryland, a las afueras de Washington.



La Primera Dama destacó que aunque en muchos casos los niños y niñas son más conscientes de los beneficios y trampas de las redes sociales, que muchos adultos es importante ofrecerles herramientas e información para tener hábitos saludables en internet.



La iniciativa, la cual ha impulsado desde su llegada a la Casa Blanca, ha generado numerosas críticas en el país por el contrastarse con el tono incendiario de su esposo en las redes sociales, donde suele arremeter, insultos incluidos, contra sus críticos.



La mañana de este lunes mientras Melania participaba en la conferencia sobre acoso digital, el Presidente arremetió contra el ex director de la CIA John Brennan, a quien acusó de ser el peor jefe de la agencia de inteligencia de la historia.



Una semana antes, el Mandatario provocó la indignación generalizada tras calificar también en Twitter de perro a una ex asesora que publicó un libro sobre su paso por la Casa Blanca.



Ante estas comparaciones, la directora de comunicación de la Primera Dama, Stephanie Grisham, salió al paso con un comunicado en el que insistió en que su participación en la conferencia subrayaba un tema que es importante para niños y familias de todo el país.



"Es consciente de las críticas, pero no le detendrán de hacer lo que considera es correcto. El presidente está orgulloso de su compromiso con la infancia y la anima en todo lo que hace", precisó Girsham.