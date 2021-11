Mel Gibson dirigirá Arma Mortal 5

*De acuerdo con medios internacionales, Gibson volverá a encarnar al detective Martin Riggs, junto a Danny Glover como Roger Murtaugh.

*El ganador del Óscar (por Corazón Valiente) lanzó la noticia en un evento de fans en Londres, titulado "An Experience with Mel Gibson".

*Explicó a la audiencia que el director de las cintas, Richard Donner, le dio su apoyo para dirigir una nueva aventura.

*"Richard Donner me dijo un día: ´Escucha chico, si muero, tu tendrás que hacerla´. Y yo le dije: ´¡Cállate!´. Pero en verdad falleció. Me pidió que la hiciera y en ese momento no dije nada. Se lo dijo a su esposa, al estudio y al productor. Así que estaré dirigiendo la quinta entrega", sostuvo Gibson.