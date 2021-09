Médico de Texas que desafió la nueva prohibición estatal del aborto es demandado

Ambos llegaron por delante del grupo antiaborto más grande del estado, que había dicho que tenía abogados listos para presentar demandas. Ninguno de los ex abogados que presentó la demanda dijo que estaban en contra del aborto. Pero ambos dijeron que los tribunales deberían opinar.

La ley de Texas prohíbe los abortos una vez que los profesionales médicos pueden detectar la actividad cardíaca, que suele ser alrededor de las seis semanas y antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas. Los fiscales no pueden emprender acciones penales contra Braid, porque la ley lo prohíbe explícitamente. La única forma en que se puede hacer cumplir la prohibición es a través de demandas presentadas por ciudadanos privados, que no tienen que ser de Texas y que tienen derecho a reclamar al menos $ 10,000 en daños si tienen éxito.

Oscar Stilley, quien se describió a sí mismo en el papeleo judicial como un ex abogado deshonrado que perdió su licencia de abogado después de ser declarado culpable de fraude fiscal en 2010, dijo que no se opone al aborto, pero que presentó una demanda para forzar una revisión judicial de la ley antiaborto de Texas. que él llamó un "final de carrera".

"No quiero que los médicos estén nerviosos, sentados y temblando en sus botas y diciendo: 'No puedo hacer esto porque si esto funciona, entonces voy a estar en bancarrota'", Stilley, de Cedarville , Arkansas, cerca de la frontera con Oklahoma, dijo a The Associated Press.

Felipe N. Gómez, de Chicago, pidió a un tribunal de San Antonio en su demanda que declarara inconstitucional la nueva ley. En su opinión, la ley es una forma de extralimitación del gobierno. Dijo que su demanda es una forma de responsabilizar a los republicanos que dirigen Texas, y agregó que su respuesta laxa a la salud pública durante la pandemia de COVID-19 entra en conflicto con su represión del derecho al aborto.

"Si los republicanos van a decir que nadie puede decirte que te pongas una inyección, tampoco deberían decirles a las mujeres qué hacer con sus cuerpos", dijo Gómez. "Creo que deberían ser consistentes".

Gómez dijo que no sabía que podía reclamar hasta $ 10,000 en daños si ganaba su demanda. Si recibía dinero, dijo Gómez, probablemente lo donaría a un grupo por el derecho al aborto o a los pacientes del médico al que demandó.

Los expertos legales dicen que es probable que la admisión de Braid establezca otra prueba de si la ley puede mantenerse después de que la Corte Suprema permitió que entrara en vigencia.

"Ser demandado lo pone en una posición ... que podrá defender la acción en su contra diciendo que la ley es inconstitucional", dijo Carol Sanger, profesora de derecho en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York.

Braid escribió que el 6 de septiembre proporcionó un aborto a una mujer que todavía estaba en su primer trimestre pero más allá del nuevo límite del estado.

"Comprendí completamente que podría haber consecuencias legales, pero quería asegurarme de que Texas no se saliera con la suya en su intento de evitar que se pusiera a prueba esta ley descaradamente inconstitucional", escribió Braid.

Dos demandas federales ya se estaban abriendo camino en los tribunales sobre la ley, conocidas como Proyecto de Ley del Senado 8. En una, presentada por proveedores de servicios de aborto y otros , la Corte Suprema se negó a bloquear la entrada en vigencia de la ley mientras el caso avanza a través del sistema legal. Todavía está en trámite en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. En el segundo caso, el Departamento de Justicia está pidiendo a un juez federal que declare inválida la ley, argumentando que fue promulgada "en abierto desafío a la Constitución".

El Centro de Derechos Reproductivos, uno de los demandantes en la primera demanda federal, representa a Braid.

El abogado principal del centro, Marc Hearron, señaló en un comunicado que la ley de Texas "dice que 'cualquier persona' puede demandar por una violación, y estamos comenzando a ver que eso suceda, incluso por reclamantes de otros estados".

Braid no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios el lunes. Su clínica remitió las consultas de entrevistas al centro.

Texas Right to Life, el grupo antiaborto más grande del estado, criticó tanto las demandas como la columna de opinión de Braid.

"Ninguna de estas demandas son intentos válidos de salvar vidas humanas inocentes", dijo el grupo. "Creemos que Braid publicó su artículo de opinión con la intención de atraer demandas imprudentes, pero ninguna provenía del movimiento Pro-Vida".

Texas Right to Life lanzó un sitio web para recibir consejos sobre presuntas violaciones, aunque actualmente lo redirecciona a la página de inicio del grupo. Una portavoz del grupo ha señalado que el sitio web es principalmente simbólico porque cualquiera puede denunciar una infracción y porque los proveedores de servicios de aborto parecen estar cumpliendo con la ley.

La oficina del gobernador republicano Greg Abbott no respondió de inmediato un mensaje en busca de comentarios el lunes.

Joanna Grossman, profesora de derecho en la Universidad Metodista del Sur en Dallas, dijo que si una demanda contra Braid llega a la Corte Suprema de Texas, esa corte podría decidir si la Legislatura excedió su poder al permitir que cualquiera demande.

"La Corte Suprema de Texas tendrá la oportunidad / obligación de decir si este enfoque, que no se limitaría al aborto, es una forma aceptable para que la Legislatura persiga sus objetivos", dijo Grossman.

Seth Chandler, profesor de derecho en la Universidad de Houston, dijo que cualquiera que demande "tendría que persuadir a un tribunal de Texas de que tiene legitimidad" a pesar de no haber sufrido personalmente daños monetarios o de propiedad.

Braid dijo en la columna del Post que comenzó su residencia en obstetricia y ginecología en un hospital de San Antonio el 1 de julio de 1972, cuando el aborto era "efectivamente ilegal en Texas". Ese año, vio morir a tres adolescentes a causa de abortos ilegales, escribió.

En 1973, la Corte Suprema de EE. UU. Emitió su fallo Roe v. Wade, que estableció un derecho nacional al aborto en cualquier momento antes de que un feto pueda sobrevivir fuera del útero, generalmente alrededor de 24 semanas.

"Tengo hijas, nietas y sobrinas", escribió Braid. "Creo que el aborto es una parte esencial de la atención médica. He pasado los últimos 50 años tratando y ayudando a pacientes. No puedo simplemente sentarme y ver cómo regresamos a 1972 ".