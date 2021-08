Mecanismo de Protección será revisado

"Que se haga una revisión del Mecanismo de Protección a Periodistas . Es algo que ya venía y lo hemos continuado y a lo mejor no es lo más eficaz y hay que revisarlo", dijo durante la conferencia mañanera.

Con 46 comunicadores en su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este viernes que el Mecanismo de Protección a Periodistas debe ser revisado porque ha demostrado no ser lo más eficaz hasta ahora.

El pasado 13 de julio, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que, de diciembre de 2018 hasta esa fecha, habían sido asesinados 43 periodistas y 68 defensores de los Derechos Humanos.

Del total de las víctimas, añadió que siete de los periodistas y dos de las personas defensoras de los DD.HH. eran beneficiarios del Mecanismo, y que contaba con mil 478 personas beneficiarias en la mayoría de las entidades federativas.

"El mecanismo cuenta con mil 478 personas beneficiarias de la mayoría de las entidades federativas, mientras que sólo seis estados del país cuentan con organismos locales de protección en esta materia, los cuales son: CDMX, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla", indicó la Secretaría de Gobernación.

En la mañanera de este viernes, López Obrador ordenó Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, revisar a fondo el Mecanismo. "Si se cometen delitos, se va a buscar por todos los medios que no haya impunidad", indicó.

No al autoritarismo

"Es muy lamentable estos asesinatos de periodistas. Decirles a todos los comunicadores que cuentan con nuestro apoyo, nuestro respaldo y que no aceptamos autoritarismos de nadie, tampoco de la delincuencia organizada".

El mandatario sostuvo también que "no vamos a tolerar violencia y a la delincuencia, ni a la organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Y que sepan que lo ideal es que no se haga daño a nadie, pero si se comete un delito se va a buscar por todos los medios, como lo hemos hecho, que no haya impunidad".