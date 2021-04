Me vacunaré la próxima semana.- AMLO

"Me recomiendan los médicos que me vacune. Me vacuno la semana próxima, me voy a vacunar, no les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo, nada más voy a ir donde me corresponde y me voy a vacunar", reveló en conferencia mañanera.

El Mandatario agregó que se realizó un estudio para conocer si cuenta con anticuerpos tras padecer coronavirus. "Ya me lo hicieron (el estudio), me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo, no hay problema, tengo anticuerpos", dijo.