Me hubiera encantado darles más: Katty Martínez

"Me voy tranquila, porque sé que siempre di todo de mí, y me hubiera encantado poder darles más. Seguiré siempre fiel a quien soy y lo que creo, porque el sueño de llevar a México a lo más alto del futbol femenil es real y sigue más vivo que nunca", explicó en la multimedia.

"Katy Killer" se va tras más de 130 partidos, 95 goles y cinco títulos.

La artillera auriazul agradeció a sus compañeros, club y afición, que arropó al equipo desde su creación cuatro años y medio atrás.

"Hoy me toca despedirme, despedirme de mi equipo, de mi familia, de la Ciudad en la que he vivido toda mi vida, de la afición que me vio crecer.

"Me llevo conmigo todo lo bonito, a todas las personas con las que me tocó coincidir, y que me marcaron la vida a lo largo de mi camino".

La regia fue oficializada como nueva jugadora del América Femenil y se dijo lista para iniciar un nuevo reto en su carrera.

"Asumo esta nueva etapa con mucho compromiso, responsabilidad y respeto; me llevo mis ilusiones y mi sueños conmigo, de que todo cambio, por más difícil que parezca, siempre será para bien", finalizó.

Katty Martínez fue la tercera baja de Tigres Femenil en lo que va el mercado invernal.