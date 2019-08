´Me deja pésimo sabor de boca´

Los Cabos, BCS.

Una derrota como la sufrida en primera ronda del Abierto de Los Cabos dejó poco aprendizaje al tenista mexicano Lucas Gómez, consciente de que fue superado en todo momento y que el español Marcel Granollers no le dio opciones.

"Jugó bien, merecía ganar. Me deja un pésimo sabor de boca, nunca pude entrar al partido, él estaba muy firme, sacando bien, devolviendo bien, cualquier oportunidad que tenía de atacar la neutralizaba, nunca pude entrar al partido, es una lástima", reconoció.

Lucas Gómez, número 492 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), fue superado 6-0 y 6-1 por Granollers en la primera ronda del torneo.

"No tuve mucho aprendizaje, él jugó bien, me hubiera gustado que el partido tuviera más altibajos, momentos importantes de presión, que hubieran pasado más cosas para tener más análisis del partido, pero no", añadió.

Consciente de que este tipo de torneos le pueden dar más experiencia y hacer que su nivel de juego crezca, dejó en claro que le gustaría, "pero no tengo ranking para entrar a ´qualys´".

"Falta que empecemos a ganar más partidos, puntos en el ranking y con eso entrar a torneos ATP", concluyó el tenista, quien se tomará un par de semanas de descanso antes de regresar a la actividad, posiblemente en Europa.