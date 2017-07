Mbappé por Jona, bromea "Piojo"

CIUDAD DE MÉXICO.- El estratega del conjunto de las Águilas del América, Miguel Herrera, dijo que "fue un golpe que Jonathan Dos Santos nos haya rechazado".

Con todo el optimismo y humor posible se dieron a la tarea de pensar en más nombres, "Qué tal Mabppé...no mejor no, ese es muy caro", bromeó Miguel Herrera.

El estratega azulcrema aseguró que el conjunto de Coapa no va a derrochar dinero a ciegas. "América no ahorra, ya tiene un presupuesto, no se trata de gastar por gastar. En el caso de Jonathan, reitero, ya estaba arreglado, pero él tomó una decisión diferente".

Asimismo "El Piojo" externó un mensaje para el mediocampista mexicano procedente del Villarreal.

"Se había llegado a un acuerdo con 'Jona' pero de último momento toma otra decisión y le deseamos lo mejor, lo que hizo es totalmente valido", expresó Herrera, quien espera que en los próximos dos días confirmen una nueva contratación del extranjero.