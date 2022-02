Matan periodistas crimen... ¡y policías!

Entre los casos con indicios de la participación del crimen organizado, está el del fotoperiodista Alfonso Margarito Martínez Esquivel, asesinado el pasado 17 de enero en la Colonia Camino Verde, en Tijuana, Baja California. "(En) el caso de Margarito no descartamos posible vinculación de un grupo criminal, hay un trabajo muy sólido de inteligencia y de acopio de indicios", señaló. Mejía mostró una lámina con la foto de una manta colocada en Tijuana, en la que presuntamente el Cártel de Sinaloa acusa a un operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) de ser el responsable del crimen. "Autoridades al sr.

periodista Margarito Martínez Esquivel lo mando matar David López Jiménez el lobo 20 o la bacteria mugrosos mata inocentes porque piensa que le administraba las páginas donde solo hablan de él y sus desechables no le busquen mucho ATT:CDS", dice la manta. Otro caso presentado por el subsecretario es el de Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa, y cuya autoría intelectual se le atribuye a Dámaso López Serrano, "El Mini Lic", quien es ahijado del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán. Otro caso en el que probablemente esté implicado el crimen organizado es el de Fredy López Arévalo, dueño del periódico Jovel y quien fue ultimado el 28 de octubre de 2021 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En noviembre de 2021, la Fiscalía del Estado consiguió que un juez librara orden de aprehensión en contra de los presuntos autores del crimen, identificados como Eder "N", "El Norteño", quien habría ordenado el asesinato, y Jonathan "N", el aparente ejecutor. No obstante, los mandamientos judiciales no se pudieron cumplir debido a que el 2 de enero de este año sus cuerpos fueron hallados en la cajuela de un vehículo en el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas. Mano de autoridades Entre los periodistas que han sido víctimas de autoridades está Heber Fernando López Vázquez, director del portal Noticias Web, quien fue ejecutado el pasado 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca, por dos sujetos que llegaron hasta su cabina de grabación.

Los presuntos asesinos fueron detenidos cuando huían y uno de ellos fue identificado como Ricardo Espinosa, hermano de Armida Espinosa, una ex agente municipal de la que López Vázquez había escrito. También víctima de represalias de un funcionario municipal murió Jacinto Romero Flores, quien fue asesinado a balazos el 19 de agosto de 2021 en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz. Como presuntos responsables del crimen fueron capturados el agente municipal de Moyoapan, Casto "N", así como el entonces regidor electo Roberto "N", y Ana Laura "N". "En el caso de José Luis Gamboa Arenas, que fue asesinado en el Puerto de Veracruz, el pasado 10 de enero, con un arma blanca, van muy avanzadas las investigaciones y, en breve, se espera que haya ya una solicitud de orden de aprehensión por parte de la fiscalía de Veracruz", dijo Mejía.