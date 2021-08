Matan paciente en IMSS: le quitan oxígeno

ENFRENTA DENUNCIA: Norma Patricia Amador Ramírez, directora del Hospital General de Zona Número 15 del IMSS.

Esta determinación la tomó luego de que Teodora Godínez, de 93 años, falleciera dentro de las instalaciones de este nosocomio por "haberle quitado el oxígeno".

En rueda de prensa, explicó: "A mi esposa la llevamos primero por dolores de la vesícula, le diagnosticaron Coronavirus y la mandaron a la clínica 270, afortunadamente se recuperó pero luego volvió con malestares por eso la llevamos al 15 y de ahí, ya no salió".

Su caso ha llamado la atención de la población local, y de clérigos quienes han ofrecido su ayuda en este proceso.

El fallecimiento de su esposa ocurrió el pasado 29 de julio de este año, bajo el argumento médico de que "el oxígeno le fue desconectado porque ya no había nada que hacer".

Por lo que Acuña Luna insistió: "No se puede tomar así la vida de una persona, necesito que me digan porqué falleció mi esposa y cuáles fueron los motivos por los que le quitaron el oxigeno, es una gran tristeza, cuando lo hice público no me imaginé todo el apoyo, pero es porque otras personas han pasado por esto, se tiene que hacer justicia".

Su caso ha llamado la atención de la población local, y de clérigos ayudan para sobrellevar el duelo de su compañera de vida.

El IMSS de Reynosa es una de las instituciones que lidera la lista de quejas en derechos humanos, por lo que Sabino confía en que su caso marcara un antecedente para revisar el trabajo del personal.