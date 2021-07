Más por escuchar...

Presentamos a dos de los compositores presentes en esta fecha del Festival

ALEJANDRO CABEZAS MORERA (COSTA RICA)

Tiene intereses en el arte y diseño sonoro, estudios sensoriales, ciencias sociales, la ciudad, el espacio, el cuerpo, la identidad y la experimentación artística/creativa. Tiene estudios en comunicación y grabación de audio digital. Actualmente es coordinador de la cartografía sonora virtual "Ambientes Sonoros de Costa Rica".

ANDRE ALVAREZ (BOLIVIA)

Andre Alvarez, de nacionalidad boliviana, es oriunda de la ciudad de La Paz. Es integrante del equipo de coordinación de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos que acoge al Archivo y memoria de las músicas indígenas de Bolivia, donde también es participante activa. Estudió la especialidad de Batería y actualmente estudia composición en el Conservatorio Plurinacional de Música. Por otra parte trabaja y es miembro importante de los ensambles: TriToNo Ensamble de Percusión, Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, Ceviche Mixto Ensamble de música latinoamericana, Conjunto de Moseñada Nueva Sensación.

ELENA CASTILLO (MÉXICO)

Compositora, diseñadora y artista sonora. Bajo el nombre de "Elentric", realiza sus creaciones como artista independiente en música y sonido. Su trabajo artístico ha participado en diversos festivales dentro del país, así como en Alemania, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos. Sus obras sonoras han sido seleccionadas en Chile y Colombia para participar en dos producciones discográficas. Fue becaria ganadora del FOESCAP 2008 con "Resonancias de las voces enmudecidas" diseños sonoros de la leyendas de Puebla y PECDA 2018 donde surge el proyecto "Para Escucharte Mejor" Paisaje Sonoro y Ecología Acústica de Puebla, realizando una página web de cartografía sonora y una producción discográfica.

Ha realizado la Música Original, Diseño Sonoro y Post-Producción de más de 20 puestas en escena, 5 cortometrajes y dos largometrajes.

KAREN CHALCO (PERÚ)

Improvisadora sonora en constante aprendizaje, exploración del ruido y experimentación libre con circuitos electrónicos DIY, grabaciones de paisajes sonoros y programación en software libre. Desde el 2019, ha participado con sets de noise en algunos ciclos de conciertos ("Minutos para el fin", "La escucha como acción" y "Espectro Variable"), híbridos artísticos ("Burdel de poesía", "Desborde" y "Antes del viaje: experiencias sonoras"), compilatorios ("Asimtria 15 – Pumpumyachkan", "Xplore: música libre producida con TidalCycles", "Listening to the universe: matter of space - Datscha Radio", "Vivir dentro del ruido. Ruido del vivir dentro", "Transversal Sonora 2020: Sonidos en diálogo" y "Escuchatón Vol. 1: playlist experimental") y festivales virtuales ("Santo Noise Audio Rooms", "TranskPiksel 2021", "Flushing Toilets" y "Festival Expresiones Contemporáneas 2021").

RODRIGO PASCALE (BRASIL)

Se graduó en composición de la Universidad Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) en 2018. En Brasil, algunas de sus composiciones fueron seleccionadas para ser interpretadas en conciertos regionales y eventos nacionales, entre los cuales, destaca la selección de "Morro do Leme" para el XXIX Panorama de Música Brasileira Atual. El compositor carioca también contó con composiciones interpretadas por varios ensambles brasileños reconocidos, como el Conjunto de Sax da UFRJ, Quinteto de Metais da UFRJ y el Duo Adour. Desde 2019, Pascale es estudiante de maestría en Western Michigan University en Estados Unidos, donde ha trabajado con varios conjuntos en grabaciones de sus obras. Como las composiciones "Concrescènza" por Hinge Ensemble (Boston), "Assemblage" por Erin Rogers (Nueva York) y "Annica" por la Kandinsky Society (Armenia). En 2020, sus composiciones electroacústicas "Reunido na Praça" y "Discontinuous Mediation I" fueron seleccionadas para la Exposición MUSLAB en México y para el festival Espacios Sonoros 2020 en Argentina, respectivamente.

En el mismo año, esta última composición recibió una mención de honor en el concierto Tesselat Electronic / Electroacoustic y fue seleccionada como una de las ganadoras del concurso internacional de composición organizado por Sound Silence Thought.

SARA GONZÁLEZ SALAMANCA (COLOMBIA)

Compositora, improvisadora y cantante colombiana egresada de la Universidad de los Andes, donde estudió composición bajo la guía de los maestros Catalina Peralta Cáceres, Santiago Lozano y Jorge Gregorio García. Ganadora del Premio de Composición de Bogotá - Proyecto de Formación Musical 2020 – OFB FASE II (Categoría Coral). Fellow de la residencia artística y programa de intercambio cultural OneBeat 2021. Fundadora del concierto improvisatorio El Silencio Suena. Ha participado en talleres y clases magistrales con grandes maestros.

Sus obras se han presentado en festivales nacionales e internacionales, entre ellos: Festival Transversal Sonora 2018, Festival Futura 2019, la Muestra Internacional de Música Electroacústica MUSLAB 2020, Festival Expresiones Contemporáneas 2021 y el 42 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez.

