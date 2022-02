Más papeles LGBTQ gracias al streaming

Lee Rodríguez, izquierda, y Christina Kartchner en una escena de "Never Have I Ever".

"La TV es líder de entretenimiento contando historias LGBTQ", dijo Sarah Kate Ellis, presidenta y directora general de GLAAD, en el reporte "Where We Are on TV" de la temporada 2021-22 publicado el jueves.

En reconocimiento al incremento y perfil de los servicios de streaming, el estudio agregó a cinco novatos relativos al trío de servicios populares (Amazon, Hulu y Netflix), incluidos en los reportes anteriores de GLAAD.

Los canales de televisión abierta y de cable son parte del estudio, que también revisa la representación de mujeres, personas de color y personas con discapacidades en la televisión de Estados Unidos.

Netflix, que consistentemente ha superado a sus competidores de streaming en cuanto a inclusión LGBTQ, de acuerdo con GLAAD, ocupó nuevamente el primer lugar con 155 personajes recurrentes o vistos regularmente en sus comedias y dramas originales así como series de drama.

En comparación, las series en horario estelar de los canales abiertos ABC, CBS, CW, Fox y NBC incluyen entre todos 141 personajes LGBTQ esta temporada, según el estudio.

Sin embargo, GLAAD no ocultó sus críticas a Netflix por el manejo del polémico especial de comedia de Dave Chappelle "The Closer" de 2021 que fue criticado por gente dentro y fuera de la empresa al incluir lo que consideraron como humor transfóbico. El codirector general de Netflix Ted Sarandos dijo después que se equivocó al responder a las preocupaciones de los empleados, pero el especial continúa en el servicio de streaming.