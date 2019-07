Más de mil abarrotan V Feria del Empleo

Esta feria no solamente es para quienes no tienen trabajo . Miguel González, especialista de Comunicaciones para Workforce Solutions

Pharr, Tx. - Con la esperanza de encontrar empleo o buscar un cambio y mejorar sus condiciones salariales, más de un mil personas acudieron a la V Feria Anual de Empleo en el Pharr Event Center.

En el evento, organizado por la oficina de Workforce Solutions, decenas de asistentes salieron con trabajo asegurado o con cita para una entrevista con alguno de más de 60 empleadores reunidos en el lugar.

"Siempre tenemos mucho éxito con este evento, esperábamos la asistencia de mil personas, pero en este momento ya tenemos más que eso", señaló Miguel González, especialista de Comunicaciones para Workforce Solutions.

"Tenemos más de sesenta empleadores y muchos de los asistentes ya salen con trabajo y eso es importante porque mucha gente piensa que va a ir y sólo va a caminar, hacer aplicaciones y luego no le van a llamar", señala.

Por su parte Daniel Chávez, representante de AAA Lighting, empresa participante en la Feria, dijo que este tipo de eventos son muy importantes porque pueden conocer a los posibles candidatos frente a frente.

"Hay veces que la gente tiene miedo porque no sabe inglés, no sabe aplicar por internet y no pueden hallar un empleo y hasta ahorita, les aseguro, esas personas han resultado ser los mejores trabajadores de la compañía", dijo.

"Nosotros por ejemplo tenemos requisitos muy sencillos, no requerimos diplomas o estudios, nosotros los capacitamos, lo único que se requiere son ganas, yo no pregunto si saben poner un barrote, yo les pregunto qué es lo que quieren hacer de su vida y los sacrificios que ha hecho, eso me deja ver el carácter del candidato y saber si puedo ocuparlo en la empresa", finalizó Chávez.

Francisco Javier López, asistente a la Feria del Trabajo, agradeció a los organizadores eventos como éste en donde en un solo lugar se aglutinan oferta y demanda para quienes buscan empleo.

"Hay muchas oportunidades de trabajo", señaló, "para mi es la primera vez que vengo a un evento así y los empleadores que me han entrevistado me han tratado muy bien y primeramente Dios espero salir de aquí ya con un trabajo en la bolsa", finalizó.

La Feria del Empleo RGV se lleva a cabo cada año con fechas entre junio y julio, aprovechando que muchos estudiantes están de vacaciones o terminaron su ciclo escolar y desean involucrarse en el mundo laboral.

DE TODO. La oferta fue variada, desde vacantes en servicios de salud, transporte, alimentación y seguridad.