Más de 200 personas pierden todo tras incendio en Nuevo León

Monterrey, México.

Unos fueron llevados a dos albergues, uno en la Colonia Evolución y el otro en la Colonia 25 de Noviembre, mejor conocida como "El Realito", pero otros, la minoría, no se quisieron mover y se quedaron a dormir a un lado del Bulevar Miguel de la Madrid.



Ahí varias de las víctimas contaron sus historias, su vida en ese lugar, su manera de escapar del fuego que por poco acaba con sus vidas.



Las llamaradas arrasaron con todo lo que hallaba a su paso; 80 viviendas, de las cuales 30 estaban deshabitadas, quedaron destruidas en su totalidad, de acuerdo a información del DIF municipal.



Lo que vivieron decenas de personas, entre mujeres, niños y adultos mayores, fue un hecho que quedará marcado para toda su vida.



Esta es la segunda ocasión que se registra un incendio que afecta esa colonia, aunque la primera hace algunos años no fue estas dimensiones destructoras.



Una integrante de la familia Juárez Llanas contó que una barda que rodea el sector, y que hace unos dos años construyó el municipio, casi los deja sin escapatoria.



"Todo se destruyó en minutos... agarramos algunas cosas y nos salimos corriendo, pero no teníamos casi por dónde huir, está la barda y eso nos impidió salir por otros lados.



"Íbamos amontonados para poder salir hacia la carretera y otros por el lado donde comenzó todo, que es por la parte del río (Santa Catarina), todos nos salvamos, pero perdimos todo", dijo la mujer cuyos hijos instalaban una tienda de campaña cerca del predio.



En los primeros minutos de hoy la ayuda comenzaba a llegar para los afectados; agua, ropa, colchones, comida que daban civiles, organizaciones religiosas y el propio municipio de Guadalupe.



Veladora posible causa de incendio



Varios habitantes de ese predio irregular coincidieron en su versión en relación a la manera en que se produjo el fuego.



"Empezó todo por una veladora, en una casa que está pegada a la orilla del río (Santa Catarina), se estaban peleando el señor y su hijo y salieron golpeándose.



"Muchos vimos que ahí empezó todo, se empezó a incendiar la casa y después todas las casas", comentó uno de los vecinos.



Otra mujer que habita cerca del río explicó que esa misma familia tenía un altar de la Santa Muerte y tiene veladoras alrededor, lo que provocó el incendio.



Un tercer vecino comentó que efectivamente había quema de basura, pero que eso no fue lo que desató el siniestro.