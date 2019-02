Más de 100 grupos buscan ser partidos

Cd. de México.

Un total de 106 grupos de ciudadanos realizaron el trámite para notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) su intención para convertirse en partidos políticos, cerrando así el plazo legal para hacerlo.



De ese número, cuatro organizaciones desistieron, y una de ellas decidió participar como grupo de ciudadanos y no como asociación civil.



A partir de este 1 de febrero, el INE puso a disposición de este centenar de grupos una aplicación móvil para que a través de ella puedan levar datos de sus afiliados.



El proceso para obtener el registro como partido político nacional culminará en julio de 2020 cuando el Consejo general del INE apruebe a las nuevas organizaciones que cumplieron con todos los requisitos.



La ley electoral vigente establece que los grupos de ciudadanos que quieran convertirse en partidos políticos nacionales, deberán realizar una Asamblea Nacional constitutiva, así como 200 asambleas distritales con una asistencia mínima, verificable por el INE, de 300 afiliados, o 20 asambleas estatales con al menos 3 mil afiliados.



El número total de afiliados es de 233 mil 945, equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral. Éste es un requisito que señala también la ley electoral.



Entre los grupos que han notificado al INE su intención de convertirse en partido, están el que encabezan la ex candidata presidencial independiente Margarita Zavala, con la asociación Mexicanos Libres e Independientes.



También los maestros agrupados alrededor de parientes y simpatizantes de la ex dirigente sindical Elba Esther Gordillo, con el nombre Redes Sociales Progresistas, así como el grupo de ciudadanos con el senador y ex Ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza y el ex consejero electoral Alfredo Figueroa a la cabeza.



De acuerdo a la ley, los grupos que notificaron al INE su intención de convertirse en partidos políticos también son sujetos, desde ese momento, de fiscalización por parte del organismo electoral.