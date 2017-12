Martín Galván no viene a Reynosa

Algunos medios de comunicación locales daban por hecho que Martín Galván sería el refuerzo “bomba” del Atlético Reynosa para este clausura 2018, pero esa información se quedó solamente en rumor ya que el futbolista salido del Cruz Azul, seguirá jugando en el Salmantino UDS de la Tercera División de España.

Martín no viene a Reynosa, así lo confirmó la directiva del club fronterizo este martes. El rumor nació a raíz de unas declaraciones que hizo Miguel Torres, vicepresidente del “Atleti” en las cuales señaló que habían tenido contacto con el mediocampista.

De hecho, sí entablaron negociaciones pero Galván aún tiene contrato con el Salmantino y deberá cumplirlo. El dirigente dijo que buscarán repatriar al ex jugador del Reynosa FC más adelante.

“Ya no se pudo lo de Martín, se nos cayó, no fue tanto el tema del dinero, fue que no lo dejaron salir, a él si le interesó la oferta, por el momento está a gusto allá, pero la buena noticia es que dejamos abiertas las puertas y podemos buscarlo para el siguiente torneo”, manifestó Miguel Torres.

Ilusionados se quedaron los aficionados ya que Martín fue figura en esta plaza jugando con “La Roja” en el 2015 y añoraban tenerlo de vuelta.

El técnico Esteban Mejía quería a Martín como principal refuerzo pero al no concretarse ya están buscando otro futbolista de esas características. Hasta el momento los refuerzos más sonados que tiene el Atlético Reynosa son; José Manríquez, defensa central que viene de los Tigres, Edgar Villegas, mediocampista que jugó en el Ascenso Mx con los Mineros de Zacatecas y el goleador Alonso Hernández, ex delantero de los Rayados del Monterrey.