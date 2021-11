Marisol Terrazas deja Horóscopos de Durango

"Vicky se convirtió en mamá y yo me quise lanzar como solista. Estamos en distintas etapas en este momento, ella está disfrutando mucho su maternidad y no había otro camino para mi que seguir como solista, porque yo quiero seguir en este momento en los escenarios.

"Me siento preparada para esta etapa y Vicky me está apoyando, está reposteando todo mi lanzamiento. Es mi única hermana, no podríamos estar mal, nos seguimos apoyando. Ambas sabemos que estamos en distintas etapas; mi padre, mi esposo y mi hija también me apoyan", platicó hoy la cantante de 45 años, a través de una rueda de prensa vía zoom.