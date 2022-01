María Rojo se siente muy querida

Desde que se informó que la productora de Aventurera había ingresado al hospital por una hemorragia cerebral que la dejó en estado de coma y que, en caso de recuperarse, no podría volver a trabajar de manera inmediata, el productor Nicandro Díaz buscó a otra actriz que pudiera darle continuidad al personaje, mismo que ha sido recibido muy cariñosamente por el público.

"Entré en un proyecto en la etapa casi final, ya que Carmen filmó más de la mitad de la telenovela; yo entro a una colita, me integro en una telenovela calificada ya por la gente de tener los mejores ratings.

"Todos me han recibido de una forma tan cálida, han sido muy buenos para mí. Entré sintiéndome muy querida, muy arropada, de que me iban a cuidar mucho; eso sí, no estoy quitándole el personaje a nadie", afirmó la actriz, quien empezó a grabar desde noviembre pasado.

Rojo desconoce cómo será la transición del personaje porque en la última escena de Salinas, ésta se encuentra en cama, sonriendo junto a su nieto Chente (David Zepeda).

"Yo empecé a filmar por la operación (a la que se tiene que someter el personaje para superar un tumor que padece). El personaje es muy lindo porque siempre enaltece la ética y la moral de la familia, es una mujer de la tercera edad muy fuerte, muy humana, que adora a sus nietos".

En los siguientes capítulos de la trama, "Doña Magos" tendrá un enamorado, que será interpretado por René Casados.

"Es una historia donde el amor va más lejos que las relaciones de cualquier tipo, cuando el amor es sinónimo de compañerismo, de confiar el uno en el otro, de ser cómplices", compartió.

Rojo aplaudió el trabajo de Salinas; incluso, a lo largo de las siete décadas que lleva de trayectoria compartió algunos proyectos con la también productora, como la cinta Día de Muertos (1988) de Luis Alcoriza; Danzón (1991), y en teatro, Cada Quien Su Vida.

Mi Fortuna es Amarte se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas, por Las Estrellas.