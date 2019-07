"Marcará el fin de la violencia en el país": Durazo

CIUDAD DE MÉXICO.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que la Guardia Nacional marcará el inicio del fin de la violencia en el país. No obstante, aceptó que este trabajo no será de la noche a la mañana, porque el problema de inseguridad heredado por las pasadas administraciones tampoco se generó de la noche a la mañana, "pero cantaremos victoria", aseguró.

Dijo a los nuevos integrantes de esta institución que no pueden fallar: "Las y los mexicanos han confiado esa responsabilidad [la seguridad pública] a los integrantes de la Guardia Nacional. No pueden fallar. Cuando lo hayan logrado [su objetivo], estaremos en una deuda histórica con su generosidad, compromiso y entrega a la patria".

En el inicio del despliegue formal de la Guardia Nacional ante el presidente Andrés Manuel López Obardor, criticó que en el pasado se dejó que la inseguridad avanzara a niveles de emergencia nacional y que se heredaran instituciones de seguridad insuficientes, corrompidas e impregnadas de vicios.

Las Fuerzas Armadas seguirán aportando recursos humanos y materiales para consolidar el funcionamiento y operatividad de la Guardia Nacional, señalaron en este evento los secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, almirante José Rafael Ojeda, al ofrecer un mensaje conjunto con motivo del inicio del despliegue de este nuevo cuerpo de seguridad.

El general Sandoval señaló que observando las medidas de austeridad del gobierno federal, Ejército y Marina apoyarán a la Guardia Nacional a través de los sistemas logísticos militar y naval para darle autosuficiencia. "México nos necesita a todos, necesita que los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, instituciones, sociedad, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas trabajemos de manera estrecha y coordinada".

El mando castrense pidió a los guardias hacer uso razonado y proporcional de la fuerza, además de actuar con sentido del deber, honestidad y legalidad, respetando los derechos humanos.

El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, indicó que el nuevo organismo de seguridad seguirá construyéndose y las Fuerzas Armadas aportarán recursos humanos y materiales hasta su consolidación.

"La Guardia Nacional inicia formalmente sus funciones y se enfocará a la salvaguarda de la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas y sus familias. También contribuirá a generar y preservar el orden público y la paz social", expuso.

El comandante de la Guardia Nacional, general en proceso de retiro Luis Rodríguez Bucio, aseguró que no habrá descanso ni tregua para cumplir las más sentidas demandas de la sociedad, como lo es la inseguridad.