Maradona critica a Infantino

Diego Armando Maradona criticó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por prescindir de su presencia en la entrega de los "The Best". "Tengo que hablar con Infantino, porque me voy a retirar de las Leyendas de la FIFA. No tuvimos el respeto adecuado", indicó el hoy director técnico del Dorados de Sinaloa. "Me defraudó. Y se lo quiero decir en la cara. El premio de The Best del año pasado si no iba Maradona parecía que no se hacía. Yo me sentía Richard Gere. Y este año no me llegó ni la invitación", apuntó.