Maradona critica al entrenador de Argentina

Maradona nunca puede esconder sus opiniones. En especial, cuando se trata de analizar el trabajo de Jorge Sampaoli al frente de la selección argentina. "Se terminó el verso. Puede tener a 25 entrenadores con él, pero vimos que Islandia era un equipo mucho mejor preparado que Argentina. Eso me da mucha pena", subrayó El Pelusa, en su programa De la mano del diez. "Era impresionante ver al público argentino cabizbajo y a jugadores que no podían dar un pase o tirar una pared. Era todo Messi, que tenía que sacarse a dos de encima. Se notaba que Leo estaba caliente, de la misma manera que hubiese estado yo", añadió.

Presente en el Estadio del Spartak, Maradona no puede regatear la polémica, sea para opinar o para romper con las normas de convivencia. No dudó en encender un puro en un campo en el que estaba prohibido fumar. Se marchó encendido tras el estreno de Argentina en Rusia. "Ellos se refugiaron atrás, como lo sabíamos todos. Nosotros no supimos resolver los problemas que nos pusieron. Argentina no supo atacar. Es una vergüenza no tener una jugada preparada, cuando se sabía que los islandeses medían 1.90. Tiramos todos los saques de esquina para cabecear y ninguno en corto", expuso. Y remató: "Estamos más cerca de perder los partidos que vienen. Estamos en graves problemas".

No es la primera vez que Maradona le pega a Sampaoli. "Llegó a la selección con un arsenal de ayudantes y quiere explicar que la pelota es redonda. Me parece que ahí es donde más se equivoca. Nosotros, que somos del fútbol, no recordamos haber escuchado un gol de Sampaoli. Tiene que tener un respeto muy grande por nosotros, que hicimos todo lo que hicimos por Argentina", criticó el líder de Argentina en México 86 a Sampaoli, en el sorteo del Mundial de Rusia el pasado diciembre. "Es un traidor, cuando estaba en el Sevilla me dijo que me iba a llamar para hacerme un homenaje. Nunca lo hizo", concluyó, entonces Maradona. Tras el empate ante Islandia, volvió a la carga.