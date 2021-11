Mantienen ritmo de las ventas en la zona centro

La huida de clientes reynosenses hacía el Valle de Texas con la reapertura de las fronteras entre México y Estados Unidos, no fue tan drástica como se había previsto, señalaron comerciantes de la Peatonal Hidalgo, quienes mantienen un ritmo de ventas habitual, e incluso con ganancias debido a las temporadas de navidad y año nuevo, con la adquisición de regalos. "Afortunadamente para nosotros seguimos igual, no tenemos las ganancias de otros años ni el ritmo que quisiéramos, pero lo importante es que si llegan clientes y que están buscando ya sus regalos para esta temporada, también decoraciones, nos ha ayudado que no hay tanta fila en los puentes, aparte del pago de los aguinaldos", comentó Francisco vendedor.

Desde finales de octubre, el comercio formal visualizaba una reactivación económica en esta pandemia para noviembre y diciembre con ganancias de entre un 20 y 30 por ciento.