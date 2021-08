Mantienen ambulantes campaña de concientización sobre Covid-19

Cd. Victoria, Tam.- En el pico de la tercera ola de la pandemia por COVID-19 en Tamaulipas, vendedores ambulantes continuarán la campaña de concientización que retomaron el pasado mes de junio para crear conciencia entre la ciudadanía sobre el uso de medidas sanitarias como el cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia.



"Vamos a seguir dando, realmente es cansado, pero no vamos a parar hasta salir de esto porque realmente es muy lamentable, muy triste la situación que estamos pasando en el estado y en esta capital, que no hemos podido contrarrestar los contagios y es triste por los ciudadanos que no hacen caso, las personas que se siguen aglomerando demasiado", señaló el dirigente de la Unión de Comerciantes de Ciudad Victoria, Paulino Cortez.