Mantiene limpia su carrera

"Creo que la forma en que yo puedo mantenerme intachable, creo que es nada más pensando que si yo fuera mamá, qué dejaría que mi hija viera, es muy fácil cuidarte y tristemente es lo que menos hacen, mis papás me enseñaron a portarme muy bien", dijo.

La hija de Pepe Aguilar aseguró en conferencia de prensa que está lista y emocionada por su primer concierto sola en la CDMX el próximo 21 de agosto en la Arena Ciudad de México.

"Creo que para mí nunca me he sentido más en casa que en un escenario, nunca he hecho shows tan grandes sola, pero estoy lista.

"Mi papá me ha preparado desde que cumplí un año o dos, mi papá ya me estaba preparando, cada momento, lección me ha llevado a este momento, estoy muy lista para ver el producto final", agregó.

La joven está trabajando en lo que será su nuevo disco de canciones inéditas y espera antes de su concierto lanzar otro sencillo.