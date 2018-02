Mantiene James Franco protagónico pese a denuncias de acoso

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor James Franco, que en enero fue acusado de acoso sexual por varias mujeres, continuará como protagonista de la serie de HBO The Deuce en su segunda temporada, informó Variety.



Este programa de David Simon, el creador de The Wire, relata el ascenso de la industria pornográfica en la década de los 70. Franco interpreta a los hermanos Frankie y Vincent Martino.



Fuentes cercanas a la producción dijeron que los hermanos Martino son una parte integral de la segunda temporada y que no hay ningún plan para continuar la serie sin Franco, que es también productor ejecutivo del programa y ha dirigido dos episodios.



Cuando se conoció el escándalo sexual en torno al actor, David Simon dijo que estaba intentando discernir qué era cierto y qué no.



"No tenemos ningún demandante o queja ni somos conscientes de ninguna problema con el señor Franco. Desde nuestra experiencia, él fue completamente profesional como actor, director y productor", dijo en un comunicado.



En un artículo de Los Angeles Times, varias mujeres acusaron a Franco de explotación sexual y comportamiento sexual indebido.



El histrión ganó este año el Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia por The Disaster Artist: Obra Maestra, pero durante la ceremonia varias actrices cargaron en las redes sociales contra él por llevar una insignia contra el acoso sexual a las mujeres en Hollywood.



Franco acudió posteriormente como invitado al programa nocturno The Late Show y negó la veracidad de las acusaciones contra él.



"Las cosas que he oído que están en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente que la gente salga y sea capaz de tener una voz porque no tuvieron una voz durante mucho tiempo. Así que no quiero detenerles de ninguna manera. Es una cosa buena y lo apoyo", dijo.