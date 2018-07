Manny Pacquiao está listo para pelear con Matthysse

Kuala Lumpur, Malasia.

El filipino, quien cumplirá 40 años en diciembre, regresa al cuadrilátero un año después de perder sorpresivamente el cetro welter de la Organización Mundial de Boxeo ante el australiano Jeff Horn en Brisbane.

Afirmó que optó por pelear con Matthysse, monarca welter de la Asociación Mundial de Boxeo, porque es un fajador agresivo que puede generar mucha acción en el ring.



"Va a ser una buena pelea. No me importa si tiene 36 nocauts. Todo depende de su talento en el cuadrilátero. El domingo veremos quién es mejor", manifestó en una conferencia de prensa.



Pacquiao, quien supo ser un niño pobre de una localidad rural y hoy es uno de los deportistas más ricos del mundo y senador en las Filipinas, ha sido una inspiración para muchos de sus compatriotas. El presidente de las Filipinas Rodrigo Duterte asistirá a la pelea en Malasia.



"Pacman", de 39 años, ganó 59 combates, 38 de ellos por nocaut, perdió siete (tres por nocaut) y tiene dos empates. Mattysse, de 35 años, suma 39 victorias (36 por nocaut) y cuatro reveses (uno por la vía rápida).



Será la primera vez desde el 2001 en que Pacquiao no tendrá en su esquina a Freddie Roach, mánager que despidió hace poco para reemplazarlo con su ayudante Bumbry Fernández.



Matthysse dijo en la conferencia de prensa que está decidido a retener su corona y que no le inquieta el que una victoria suya podría marcar el fin de la carrera de Pacquiao. Afirmó que siempre soñó con enfrentar al filipino, quien ha sido campeón mundial 11 veces en ocho categorías distintas.



"Es un gran campeón, pero nunca enfrentó una 'Máquina'", declaró Mattysse, aludiendo a su apodo. "Si decide retirarse, es asunto suyo. Yo vine a defender mi título".



Pacquiao es considerado el favorito. Pero el técnico de Mattysse, Joel Díaz, sostiene que "nada es imposible".



Su pupilo, afirmó, "no vino a cobrar un cheque. Piensa devolver el cetro a su país y su pueblo".