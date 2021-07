Manny Machado llega acuerdo con los Padres por $300 millones

San Diego, Estados Unidos.

Manny Machado pactó un contrato de 300 millones de dólares por 10 años con los Padres de San Diego, un acuerdo que sería el más rico firmado por un agente libre en la historia, informó una persona al tanto de las negociaciones.



La persona habló bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo aún depende de que el astro dominicano complete los exámenes médicos de rigor y que aún no ha sido anunciado. Machado podrá salirse del contrato tras cinco años y convertirse en agente libre otra vez, informó la persona.



Si se completa, el acuerdo de Machado sería el segundo más grande en la historia del beisbol, por detrás del contrato de 325 millones y 13 años que Giancarlo Stanton firmó con los Marlines de Miami previo a la temporada de 2015.



En declaraciones que dio en la sede de pretemporada de los Padres en Peoria, Arizona, el director ejecutivo del equipo Ron Fowler indicó: "No tenemos un acuerdo con ningún agente libre. Seguimos en contacto, y es todo lo que vamos a decir".



Los equipos trazan una distinción entre un acuerdo sujeto a completar el reconocimiento médico y un acuerdo que ha sido cerrado.

San Diego da el gran zarpazo con un fichaje de impacto al iniciar la pretemporada por segundo año seguido tras pactar un contrato 144 millones por siete años en febrero pasado con el primera base Eric Hosmer.



Los Padres, un equipo que inició un proceso de reconstrucción con prospectos, no han tenido una temporada con porcentaje sobre .500 desde 2010 y no se clasifica a los playoffs desde 2006. Tampoco han ganado la Serie Mundial.



Todo indica que Machado debería cubrir un hueco en la tercera base. El dominicano inició la pasada campaña con Baltimore y luego fue canjeado a los Dodgers de Ángeles tras la pausa por el Juego de Estrellas y se ponchó para el último out de la derrota ante Boston en la Serie Mundial.