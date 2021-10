Manda el ´Tata´

En este caso, efectivamente a mi juicio ´Poncho´ está teniendo buena temporada, ya el año pasado lo hizo, pero es cuestión del técnico nacional, para eso está ahí, hay que apoyarlo en sus decisiones".* JAVIER AGUIRRE, DT DE RAYADOS.

A Javier Aguirre le agrada que de sus Rayados sean convocados muchos jugadores a Selección Nacional de México y otros países y hasta considera que el reynosense Alfonso González vive un buen momento por el que pudiera ser convocado.

En el caso de "Ponchito", quien suma 3 goles y 4 asistencias en el actual torneo de Liga MX, se rumora que pudiera ser llamado para la siguiente Fecha FIFA.

"Yo no soy quién para sugerir nada al técnico nacional, yo creo que él, no creo, él (Gerardo Martino) tiene muy buenos visores, hace buenos visorias y está pendiente sin lugar a dudas de todos los jugadores de la Liga Mexicana y los mexicanos que están fuera", dijo Aguirre.

"En este caso, efectivamente a mi juicio ´Poncho´ está teniendo buena temporada, ya el año pasado lo hizo, pero es cuestión del técnico nacional, para eso está ahí, hay que apoyarlo en sus decisiones y por otra parte es muy difícil acertar con la lista, siempre sobra gente, y falta gente, entonces el nivel de Alfonso es bueno, muy bueno, se ha sostenido, es muy regular, pero, insisto, es un tema que le compete estrictamente al técnico nacional".

Aguirre dijo que el llamado del portero Esteban Andrada por Argentina le dio mucho gusto y espera que, aunque le afecte en el trabajo del equipo y hay desgaste, puedan llamarle no sólo a 9 ó 10, jugadores, sino más.

"Eso a mí como entrenador me encanta más allá del desgaste físico que pudiera tener, los viajes, los partidos y tal, pues siempre los jugadores recargan la batería.

"Es un orgullo defender la camiseta nacional, tu país, tu bandera en cualquier competencia, lo he vivido y lo siento así, he estado del otro lado de la mesa y francamente a mí me encanta, entre más vayan, mejor, tenemos ahora 9 y ojalá vayan 10, 12, 14 porque significa que están haciendo bien las cosas".

Sobre el seleccionado nacional Rogelio Funes Mori, dijo que el delantero vive del gol, pero que el "Mellizo" hace bien las cosas en Rayados y en Selección y seguramente le irá bien, pese a las críticas.

Además, dijo que aunque ya Raúl Jiménez ha regresado a la acción y se amplían las posibilidades para el "Tata" Martino, Funes Mori es muy regular.

"Rogelio es un jugador que siempre está ahí, siempre te ayuda, que no es egoísta, yo especialmente le tengo mucho afecto por lo que hace por el equipo, luego si la mete o no la mete mientras el equipo siga ganando yo creo que pasa lo mismo en la Selección", explicó.

"Evidentemente él asume cualquier riesgo, sabe de qué va esto, entiende la crítica y no le hace mella y por lo menos en Monterrey su rendimiento ha sido parejo desde que llegué aquí".