Manchester United podría recuperar a lesionados

Manchester, Inglaterra.

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, dijo que Anthony Martial y Jesse Lingard, quienes se perdieron el último choque por lesión, podrían estar listos para enfrentarse al Liverpool este domingo.



Los dos atacantes se lesionaron en la derrota en Liga de Campeones ante el Paris Saint Germain y no pudieron estar en la victoria contra el Chelsea en Octavos de Final de la Copa de la Liga.



Lingard se dañó los isquiotibiales y, aunque se esperaba que estuviera fuera hasta tres semanas, podría retornar a los campos contra el Liverpool, mientras que Martial se lesionó en la ingle.



"Jesse (Lingard) parece que está bien. Veremos con Anthony. Lo suyo fue en un músculo diferente, por lo que creemos que puede estar preparado", explicó el preparador noruego.



"Tenemos aún dos días más por delante. No han participado en los entrenamientos, pero están haciendo trabajo de recuperación", agregó Solskjaer.



El United recibirá este domingo al Liverpool, una vez asentado ya en los puestos de Liga de Campeones y después del empujón de ánimo recibido al pasar a cuartos de final de la FA Cup.



Elogia a Solskjaer



Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, elogió a su rival este domingo en la Premier League, Ole Gunnar Solskjaer, y dijo que "no hay duda de que seguirá como entrenador del Manchester United el año que viene".



"Llegó y encontró el camino adecuado y estoy muy contento por él, por haber demostrado su calidad. Debe ser uno de los mejores récords que un entrenador ha tenido al llegar en mitad de temporada", explicó Klopp en la rueda de prensa previa al partido que le medirá al Manchester United (domingo, 14:05 GMT).



El último encuentro entre estos dos equipos se saldó con victoria contundente de los 'Reds' y desencadenó el despido de José Mourinho como técnico del United.



"La forma en la que juegan ahora es, obviamente, diferente, pero nada de lo que diga puede usarse para crear una historia que suene irrespetuosa hacia Mourinho. Ellos han encontrado una solución que ha funcionado. Lo podemos ver con Pogba y con Herrera en un estado de forma excepcional. Es un estilo diferente, pero sigue siendo el United", reflexionó el preparador germano.



Klopp también confirmó que no podrá contar con Dejan Lovren, Joe Gomez y Alex Oxlade-Chamberlain, mientras que se reincorpora a la convocatoria Virgil Van Dijk, quien se perdió el encuentro de Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich por suspensión.