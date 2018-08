Mañana gran concierto

El Teatro Principal del Parque Cultural Reynosa, tendrá el honor este sábado 18 de agosto a las 19:00 horas de albergar en su escenario el talento de el Ensamble de Cámara Euterpe bajo la dirección de Gastón González Vásquez con Vivaldi Dark.

Fue el mismo director de este recitan quien explico: "Se trata de un inusual viaje musical en el que la agrupación que fundé en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, hace 15 años, el Ensamble de Cámara Euterpe, a través de la narrativa musical y textos de mi autoría, acompañado de la proyección de partituras e imágenes con arte de la época barroca, nos llevará de la mano para comprender mejor y adentrarnos en el 'otro lado' de un fascinante personaje de esta época: el sacerdote y compositor veneciano, Antonio Vivaldi.

Música que apenas comienza a ver la luz en Europa y que como atestiguan las grabaciones realizadas en los últimos años por numerosos ensambles especializados en música antigua, entre sus partituras podemos encontrar algunas de las páginas más hermosas, profundas, crueles, apasionadas e inusuales de toda la música barroca, que es precisamente lo que he seleccionado y preparado para este programa".

Manuscrito original de Vivaldi del aria, Gelido in ogni vena sento scorrer il sangue ("Helada en cada vena siento correr la sangre"), y pertenece a la ópera Farnace, que trata sobre el tirano griego Farnaces II.

UN ESPECTÁCULO

Así mismo manifestó que para retratar la vida y el estilo de este genio del barroco, ha dispuesto de las obras como si fuera una puesta en escena, haciendo de este evento un «concierto - espectáculo».

Además González Vásquez puntualizó: "Es motivo de orgullo para mí, tras años de investigación, el haber logrado reunir, analizar y editar este precioso material en mi acervo, lo que me obliga a querer compartirlo y darle toda la difusión posible y exponer, sobre todo, a las nuevas generaciones a música de otro nivel cultural alterno a las opciones que los medios nos ofrecen cotidianamente, ya que, hay una pobre difusión de este género de música en nuestra comunidad".

Y agregó: "Por otro lado, me parece importante dejar en claro que existimos jóvenes reynosenses que somos admiradores del legado intelectual de los genios del pasado, que es indiscutiblemente el origen de mucho de lo que actualmente tenemos; somos personas que nos interesa cultivar las artes; el verdadero arte. Esa herramienta a través de la cual solamente podemos abrir puertas que conducen a mundos fascinantes que nos llevan a nuestras verdaderas raíces, a encontrarnos con partes que desconocíamos de nuestro propio ser e intelecto; y por consecuencia, transformándonos en seres humanos más sensibles, respetuosos, útiles y fraternos".

Manuscrito original de Vivaldi del concierto para violín, Il Sospetto ("La Sospecha"), en donde se aprecian los últimos compases del primer movimiento.

TRANSCRIPCIONES DIRECTAS

Sin duda Gastón González es un verdadero maestro y conocedor, pues no solo dirige el espectáculo sino que investigo de manera directa mucho de lo que ahora interpretarán, indicando: "Muchas de las partituras que vamos a interpretar son transcripciones directas que hice de los manuscritos originales de Vivaldi que se encuentran bibliotecas de Europa, pero principalmente la Biblioteca Nacional Universitaria de Turín, en donde se encuentra en resguardo la mayoría del acervo vivaldiano. Tuve acceso a este precioso material a través de permisos especiales por medio de préstamos inter bibliotecarios; otros me los enviaron amigos que viven en Europa, quienes tienen acceso a ese material, lo fotografiaron y me lo enviaron por correo electrónico, y algunas otras de las obras logré conseguirlas a través de páginas especializadas en internet.

ESTRENOSEN TAMAULIPAS

Y lo más increíble de todo esto es que mucha de esa música está sin publicarse. Me atrevo a decir con toda seguridad, que varias de las obras que haremos en el concierto del sábado son estrenos en Tamaulipas (a pesar de haber sido escritas casi 300 años atrás) e incluso, probablemente, en México.

Entrada libre

La presentación Vivaldi Dark en Reynosa, Tamaulipas, mañana sábado 18 de agosto a las 19:00 horas (7 pm) en coordinación con las autoridades y personal del Parque Cultural Reynosa, se espera que al teatro principal de esta importante sede cultural de nuestro estado, llegue a la mayor cantidad de gente posible, por lo que es apto para público general y el acceso no tiene costo; cabe mencionar que se dará la tercera llamada a las 19:00 horas por lo que se pide a los asistentes puntualidad.

AFINAN DETALLES. En este espectáculo también participa el contratenor Daniel Vargas.