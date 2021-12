Maná se guía por la diversión

La vigencia de Maná a lo largo de casi 35 años no tiene fórmulas, pues los integrantes de la reconocida banda siempre se han regido por hacer que el proyecto sea divertido para ellos y para su público.

AMISTAD DE AÑOS

"Alejandro es muy divertido, además de un gran artista que ha representado bien la música moderna y la música mexicana al igual que su padre. Ha sido también compañero de muchos reventones, comidas, playas. () Recuerdo que de chavos, Alex González, baterista de la banda y yo, íbamos a un gimnasio por Plaza del Sol, y ahí lo veíamos, él aún no cantaba, pero como que ya se andaba animando y nos preguntaba cosas", platico Fher Olvera, el frontman de la alineación conformada también por Sergio Vallín, Álex González y Juan Calleros, en conferencia de prensa vía zoom con los cuatro músicos.

SE DIVIERTEN

"Nosotros no estamos calculando números, nosotros estamos calculando la diversión que nos da la música, esa es la primera forma de movernos de Maná. () Tenemos una cosa que nos beneficia mucho desde chavos, que fue decirle a la compañía de discos en contrato que nosotros íbamos a hacer los productores y los que decidíamos qué rolas se hacían y con quién las hacíamos, así empezó la carrera de Maná y nos han respetado".

Maná y Alejandro Fernández interpretaron "Mariposa Traicionera" por primera vez en vivo en la reciente edición de los Latin Grammy, que se celebró el 18 de noviembre.

Mientras tanto, el tema se lanzó al mercado al día siguiente junto con el video, que fue grabado en el restaurante Casa Luna, en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, material que a la fecha cuenta con poco más de 4 millones de vistas en YouTube.

LA INSPIRACIÓN

Olvera, autor de la mayoría de los éxitos de Maná, recordó la experiencia que lo inspiró a escribir "Mariposa Traicionera", la cual surgió a raíz de su relación con una ex pareja, quien a su vez acababa de terminar con una persona que era precisamente vecino del músico.

"Vivía en la casa de a lado, dije qué suerte. Entonces, el güey le ponía música del estilo de cómo te extraño mi amor, y todo, y como que ella también desde la casa le ponía (canciones), entonces yo me iba a las giras y no no sabía qué estaba pasando, si se brincaban la ramita ya estaban ahí juntos, y la neta yo sí era celoso, entonces escribí ´Mariposa Traicionera´.

"Es una rola que nos queda a los dos, a Alejandro y a mí, de repente nos hemos portamos mal y ya cuando nos la hacen, pues nos toca ´Mariposa Traicionera´. Sergio se aventó un arreglo muy bonito, que sigue siendo la esencia del tema, pero con unas pinceladas muy buenas de mariachi y a Alejandro se le da eso sabroso".

Esta colaboración tiene que ver con el proyecto de duetos en el que Maná trabaja desde el 2019 y previamente ha promovido con nuevas versiones de sus éxitos.

COLABORACIONES

"Mariposa Traicionera", con Alejandro Fernández

"Rayando el Sol", con Pablo Alborán

"No ha Parado de Llover", al lado de Sebastián Yatra

"Eres mi Religión", con Joy Huerta