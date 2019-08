Malos olores guían a una fosa clandestina en Victoria

NOTICIAS RELACIONADAS Confirman hallazgo de restos humanos pero descartan fosa clandestina

Cd. Victoria, Tam.

Una denuncia anónima por malos olores llevarían al hallazgo de una fosa clandestina en una colonia al sur de Ciudad Victoria, en donde elementos de la Policía Investigadora y peritos forenses llevan a cabo el levantamiento de los restos de por lo menos dos hombres y una mujer.

El predio en donde se encuentra la fosa se encuentra en la calle Loma Quebrada de la colonia Esfuerzo Popular, donde de la fosa de poca profundidad emanaran olores fétidos causando la molestia e inquietud de los vecinos, haciendo la denuncia anónima al número de emergencia 911.

Personal de la Fiscalía Especializada de Personas no Localizadas harían acto de presencia para tomar las muestras de los restos humanos para su identificación, no obstante, la Procuraduría General de Justicia no ha hecho algún comunicado oficial.