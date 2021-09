Mala atención en el SAT

Noé Zapata, es un joven que aspira a ser nuevo contribuyente y regularizar su situación para extender facturas a sus clientes, pero este proyecto de ha visto frustrado desde febrero de este año, pues no ha podido concretar la cita con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), para obtener la también llamada Fiel (Firma electrónica).

"No se puede tramitar, debido a que no hay citas, ni en Reynosa ni en Matamoros, fui a San Fernando y me dijeron que no se puede allá, solo renovación, fui de oquis", indicó Zapata, quien enfatizó que le urge obtener su Fiel, pues de lo contrario no podrá prosperar en su incipiente empresa.

"Voy a tener que ir a Victoria, a ver si allá se puede" obtener la Firma Electrónica, precisó, aunque con un dejo de incredulidad y desánimo.

Noé Zapata, aspira a ser contribuyente, pero no hay citas con el SAT.