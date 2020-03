Mal diagnósticados tres de cada 10 niños con autismo en el estado

Cd. Victoria, Tam.- Tres de cada diez niños con Autismo en el estado son mal diagnosticados o tomados con otro tipo de trastorno neurológico informó el director del Centro de Autismo Tamaulipas, Eduardo Reyes Loperena, por lo cual, en un lapso de dos meses dará inicio un programa de capacitación para psicólogos y docentes para la identificación de esta condición.

"Para los padres la recomendación es estar siempre cerca de ellos, es estar comparando, ver cómo se desarrolla mi niño en comparación con otros niños, qué cambios hay y observar sobre todo las respuestas sociales, mi bebé le hablo y me platica (me balbucea), me sonríe, me sigue con la mirada... si todos estos datos no se están dando ya tenemos indicadores y hay que buscar al especialista para que nos ayude a evaluarlo".

Los Trastornos del Espectro Autista son una serie de discapacidades en el desarrollo de las personas desde los primeros años que pueden llegar a generar problemas sociales, de comunicación y de conducta en las siguientes etapas de desarrollo del ser humano. Hasta el momento se desconoce qué cómo se genera el Autismo; según datos de la Secretaría de Salud federal recabados en el 2016, en México, uno de cada 115 niños manifiesta algún grado del TEA, es decir, alrededor de 400 mil menores cuentan con esta condición en el país.